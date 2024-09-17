На Сумщині трактор переїхав на смерть чоловіка у полі

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У Недригайлівському районі Сумської області трапилася смертельна ДТП у полі. Трактор наїхав на чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Сумської області.

Як розповіли у поліції, інцидент трапився у селищі Терни 16 вересня вдень.

"Під час проведення сільськогосподарських робіт, 45-річний водій трактора МТЗ з навісним обладнанням допустив наїзд на 45-річного чоловіка, що перебував у зарослях бур’яну", - йдеться у повідомленні.



Чоловік від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.



Вирішується питання про початок кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій трактора, виконуючи господарські роботи в полі, не впорався з керуванням та з’їхав у меліоративну канаву. Тіло водія виявили місцеві жителі та витягнули на поверхню.