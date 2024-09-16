Прикордонники на Сумщині стрілецькою зброєю приземлили російський "Шахед"

фото: ДПСУ

На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний безпілотник типу "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Безпілотник після падіння не здетонував, тож залишився майже цілим.

Зазначимо, що у ніч проти 16 вересня українські військові збили 53 ворожі ударні дрони типу "Шахед".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці ВМС України 15 вересня знищили чергову міну, яку винесло на морське узбережжя Одеської області.