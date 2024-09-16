ДТП на Хмельниччині: відбійник проштрикнув авто, є загибла

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, що 47-річний водій авто Mazda влетів у металевий відбійник.

Травмовану 45-річну пасажирку госпіталізували. На жаль, лікарі не змогли її врятувати. Від отриманих травм жінка загинула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 12 вересня у Чернівцях іномарка врізалась у припарковану автівку, яка відлетіла та на смерть задавила людину.