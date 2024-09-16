Поліція розслідує обставини смертельної ДТП на Київщині

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Аварія сталася днями на дорозі між селами Бишів та Грузьке у Фастівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, водій авто "ЗАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в легковик Ford.

Внаслідок ДТП 31-річний водій "ЗАЗу" від отриманих травм помер у лікарні. Крім водія, в автомобілі перебував пасажир, якого госпіталізували з численними травмами.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 14 вересня на трасі на Хмельниччині легковик Mazda влетів у металевий відбійник. Пасажирка авто померла у лікарні.