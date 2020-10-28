У двох громадах Львівщини повторно рахують голоси

Причиною стали помилки у документах

Причиною стали помилки у документах

Фото з відкритих джерел

Бібрський міськвиборчком та Славський селищний виборчком Львівської області вирішили відправити на перерахунок голосів бюлетені на 10 дільницях.

Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Зокрема, у п'яти комісій Бібрської ТВК виявили різні порушення - помилкові номери округів на конвертах, прізвища кандидатів, які не брали участь у виборах, неправильно запаковані бюлетені і неточності у протоколах. На одній дільниці в документації не вказали надлишок бюлетенів, який був зафіксований раніше.

У Славської ТВК повторний підрахунок організували через неточності у протоколах (незрозуміле написання кількості голосів навпроти кандидатів).

Нагадаємо, на Буковині "Слуги народу" вимагатимуть перерахунку голосів через те, що дані екзит-полів не збігаються з даними паралельного підрахунку голосів.