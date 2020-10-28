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28 жовтня 2020, 18:27

У Бердянську порушили справу щодо голови ДВК, яку підозрюють у підробці підписів

28 жовтня 2020, 18:27
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Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років
Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років
Фото з відкритих джерел
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У Бердянську поліція відкрила кримінальну справу за фактом підробки підписів у виборчій документації головою однієї з дільничних комісій Бердянська.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП в Запорізькій області

"27 жовтня до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що голова дільничної виборчої комісії в приміщенні територіальної виборчої комісії підробив підписи членів комісії в протоколах підрахунку голосів, які в подальшому передав до ТВК”, - йдеться на сайті поліції.

Слідчим Бердянського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-3 (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, на Волині заступниця голови ДВК може сісти за ґрати на сім років, бо проголосувала за чоловіка.

вибори Україна Бердянськ ТВК Запорізька область
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