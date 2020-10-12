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12 жовтня 2020, 13:41 5

У Павлограді за пошкодження агітаційного намету і підпал газет затримали двох п'яних чоловіків

12 жовтня 2020, 13:41 5
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Затримані відмовилися проходити медичне обстеження на наявність алкогольного сп'яніння
Затримані відмовилися проходити медичне обстеження на наявність алкогольного сп'яніння
Фото: Нацполиция
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На Дніпропетровщині в місті Павлограді правоохоронці затримали двох чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння агресивно перешкоджали процесу агітації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, правоохоронці отримали повідомлення, що двоє місцевих жителів перешкоджали проведенню передвиборної агітації. Пройти медичне обстеження зловмисники відмовилися. Їх затримали і доставили в Павлоградський відділ поліції. Ними виявилися місцеві жителі 33-х та 36 років.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Центральної виборчої комісії пояснили, як повинна відбуватися охорона приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів.

вибори порушення поліція Нацполіція агітація
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