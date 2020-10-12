На Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей"

Инцидент произошел во время встречи последнего с избирателями

Инцидент произошел во время встречи последнего с избирателями

Кандидат в депутаты городского совета Тростянца Сумской области от партии «Наш край» Партала Валерий подал заявление в полицию, в котором утверждает, что его однопартийцев и его самого избили члены команды действующего городского председателя Тростянца и кандидата на эту же должность Юрия Бовы (партия «Сила людей»).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Кандидат в депутаты Тростянецкого горсовета от партии "Наш край" Валерий Партала обратился в полицию с заявлением о его избиении представителями "Силы людей". По его словам, это произошло во время агитационного мероприятия действующего председателя Тростянецкой территориальной общины и кандидата на эту же должность Юрия Бовы в деревне Становая.

По словам Партали, на встрече он "разоблачал ложь городского головы", а драка началась с нападения на него Владимира Злепко (заместителя городского головы Тростянца), который пытался вырвать из его рук штатив.

Так как Юрий Бова регулярно использует ложь в своей агитации, я приехал и снимал это. Мы потом это показываем людям, чтобы это могло быть предметом каких-либо исков и так далее. Ко мне подошел его заместитель Злепко, вырвал у меня штатив из рук, выбил камеру, я оттолкнул от себя в результате Злепко. Видео этого есть. После этого команда Юрия Бовы толпой набросилась на меня и в десять рук меня били", - пояснил Валерий Партала.

В свою очередь, Юрий Бова назвал поведение Валерия Партали и его однопартийца Юрия Дудника провокацией, а их заявления относительно избиения представителями партии "Сила людей" - ложью.

На своей странице в Facebook Юрий Бова написал:

в Течение всей полуторачасовой встречи, проходившей в толерантной и спокойной обстановке, эти "деятели" (речь идет о Валерии Парталу и Юрия Дудника – ОПОРА) пытались провоцировать криками, тыканьем в мой адрес и перебиванием сорвать мое выступление и отвлекали внимание присутствующих более чем 30 жителей села. Видя, что сорвать встречу не получается, Валерий Партала очевидно решил действовать иначе и просто грубо оттолкнул заместителя городского головы, кандидата в депутаты от "Силы людей" Владимира Злепко, после чего последний чуть не упал. Моя попытка помешать таким действиям натолкнулась на покушение штативом с видеокамеры, которым Валерий Партала попытался ударить меня... Считаем такие действия лживой очередной провокацией против меня и моей команды, против людей, которые нас поддерживают".

Кроме того, городской голова отметил, что подобные действия совершали представители партии "Наш край" на агитационных встречах "Силы людей" в селе Люджа и в городе Тростянце по улице Лунина.

В областном управлении полиции Сумской области подтвердили факт обращения Валерия Парталы. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, в Сумах представители "ЕС" передали мэру Лысенко "золотой унитаз" .