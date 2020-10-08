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08 октября 2020, 22:43 2

В Сумах представители "ЕС" передали мэру Лысенко "золотой унитаз"

08 октября 2020, 22:43 2
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"Золотой унитаз" символизирует место, куда мэр "неразумно смывает городской бюджет"
"Золотой унитаз" символизирует место, куда мэр "неразумно смывает городской бюджет"
Фото: Данкор онлайн
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Перед выборами в Сумах представители «Евросолидарности» организовали митинг против неэффективного, по их мнению, расходования бюджетных средств, во время которого принесли мэру города Александру Лысенко «золотой унитаз».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Данкор онлайн.

Формальным поводом для митинга стала реконструкция и открытие молодежного развлекательного центра "Романтика", которая обошлась городскому бюджету в 65 млн грн.

Участники митинга, которые собрались под "Романтикой", устроили перфоманс, принеся с собой "золотой унитаз", в который нынешняя власть смывает средства сумчан. После митинга под "Романтикой" сумчане отправились под стены Сумского городского совета.

Колоссальные средства были потрачены на здание "Романтики", однако, что там будет, до сих пор никто не знает. Во время пандемии коронавируса, когда за последние сутки в Сумах 205 инфицированных, мэр открывает развлекательные заведения, что уже само по себе странно", - сказал председатель Сумской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Вадим Акперов

По окончании митинга сумчане символически подарили "золотой унитаз" городскому голове Александру Лысенко, оставив его на первом этаже горсовета.

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митинг мэр Сумы Европейская солидарность Лысенко Александр
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