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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 15:51 10

На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця

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01 червня 2020, 15:51 10
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Це вже друга надзвичайна подія за два дні. Напередодні з цієї ж бригади зник військовий на межі з Кримом
Це вже друга надзвичайна подія за два дні. Напередодні з цієї ж бригади зник військовий на межі з Кримом

Сьогодні,1 червня 2020 року близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади, пише Regionews.

Попередня версія слідства - самогубство.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та правоохоронних органів. Тривають слідчі дії.

Відзначимо, що випадок стався у тій самій 95-ій бригаді, звідки в ніч на неділю, 31 травня, на адміністративній межі з Кримом неподалік КПП "Чонгар" зник військовослужбовець. Поки що невідомо, чи застрелений і зниклий – одна і та сама особа, але з коментарів під дописом слідує, що це двоє різних солдат.

Нагадаємо, у ніч на неділю старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Барліг” неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).


розслідування убивство військові самоубивство армія Чонгар
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