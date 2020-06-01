На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця
Сьогодні,1 червня 2020 року близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з вогнепальним пораненням.
Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади, пише Regionews.
Попередня версія слідства - самогубство.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та правоохоронних органів. Тривають слідчі дії.
Відзначимо, що випадок стався у тій самій 95-ій бригаді, звідки в ніч на неділю, 31 травня, на адміністративній межі з Кримом неподалік КПП "Чонгар" зник військовослужбовець. Поки що невідомо, чи застрелений і зниклий – одна і та сама особа, але з коментарів під дописом слідує, що це двоє різних солдат.
Нагадаємо, у ніч на неділю старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Барліг” неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.
Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).
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