На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця

Це вже друга надзвичайна подія за два дні. Напередодні з цієї ж бригади зник військовий на межі з Кримом

Це вже друга надзвичайна подія за два дні. Напередодні з цієї ж бригади зник військовий на межі з Кримом

Сьогодні,1 червня 2020 року близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

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