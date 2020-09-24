На Житомирщині вандали вивезли із заказника понад 100 ящиків моху
У Житомирській області злодії намагалися вивезти понад 100 ящиків моху із заказника, щоби перепродати його ландшафтним дизайнерам.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Чоловіків, які зривають пласти моху з величезних каменів і вантажать здобич у мікроавтобус, помітили туристи та розповіли про побачене лісівникам.
Лісівники одразу приїхали на місце разом з поліцією і виявили мікроавтобус, повністю завантажений ящиками з мохом.
Затримані не захотіли пояснювати, для чого їм стільки моху. Лісівники припускають: мох планували продати для ландшафтного дизайну.
Через вандалів особливість заказника, який називають українським Стоунхеджем - вкриті мохом величезні валуни - тепер облисіли. Щоби камені знову обросли мохом, знадобляться сотні років.
Нагадаємо, на Житомирщині наклали арешт на 43 тисячі норок.