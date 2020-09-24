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24 вересня 2020, 10:17 4

На Житомирщині вандали вивезли із заказника понад 100 ящиків моху

24 вересня 2020, 10:17 4
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Щоби мох відновився, потрібно більше ста років
Щоби мох відновився, потрібно більше ста років
Фото: скрін відео
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У Житомирській області злодії намагалися вивезти понад 100 ящиків моху із заказника, щоби перепродати його ландшафтним дизайнерам.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Чоловіків, які зривають пласти моху з величезних каменів і вантажать здобич у мікроавтобус, помітили туристи та розповіли про побачене лісівникам.

Лісівники одразу приїхали на місце разом з поліцією і виявили мікроавтобус, повністю завантажений ящиками з мохом.

Затримані не захотіли пояснювати, для чого їм стільки моху. Лісівники припускають: мох планували продати для ландшафтного дизайну.

Через вандалів особливість заказника, який називають українським Стоунхеджем - вкриті мохом величезні валуни - тепер облисіли. Щоби камені знову обросли мохом, знадобляться сотні років.

Нагадаємо, на Житомирщині наклали арешт на 43 тисячі норок.

ліс поліція вандалізм Житомирська область вандали
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