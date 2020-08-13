На Сумщині ЦВК створила 21 тервиборчком

До складу виборчих комісій увійшли представники 51 партії

До складу виборчих комісій увійшли представники 51 партії

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія сформувала 21 територіальну виборчу комісію в Сумській області. Найбільше керівних посад в комісіях отримала партія "Слуга народу".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані громадянської мережі "Опора".

Так, було утворено 5 районних виборчих комісій: Конотопську, Охтирську, Роменську, Шосткинську, Сумську, а також 16 міських територіальних виборчих комісій: Білопільську (Сумський р-н), Буринську (Конотопський р-н), Ворожбянську (Сумський р-н), Глухівську (Шосткинський р-н), Дружбівську (Шосткинський р-н), Конотопську (Конотопський р-н), Кролевецьку (Конотопський р-н), Лебединську (Сумський р-н), Охтирську (Охтирський р-н), Путивльську (Конотопський р-н), Роменську (Роменський р-н), Середино-Будську (Шосткинський р-н), Сумську (Сумський р-н), Тростянецьку (Охтирський р-н), Шосткинську (Шосткинський р-н).

Всього в цих ТВК Сумщини працюватиме 378 членів, по 18 членів в кожній виборчій комісії. Представництво у виборчих комісіях має 51 зареєстрована політична партія.

Найбільше своїх представників мають партії "Опозиційна платформа – за життя" - 53 особи, "Слуга народу" - 52, ВО "Батьківщина" - 49, "Європейська солідарність" - 49 та "За майбутнє" - 31.

Найбільшу кількість своїх представників на керівних посадах мають партії "Слуга народу" - 19 осіб, "Європейська солідарність" - 11, ВО "Батьківщина" - 11, "Опозиційна платформа – за життя" - 10, "За майбутнє" - 4, "Рідне місто" - 3, "Наш край" - 2, по 1 – "Сила і честь", "УДАР" та "Солідарність жінок України".

За гендерною ознакою аналіз показав, що жінок у складі ТВК Сумської області майже 70% від загальної чисельності членів комісій – 271 із 378.

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій у Житомирській області, оприлюднив персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

На Закарпатті ЦВК до місцевих виборів утворила 18 територіальних виборчих комісій, в яких буде працювати 321 чоловік.