На Сумщине ЦИК создала 21 теризбирком

В состав избирательных комиссий вошли представители 51 партии

В состав избирательных комиссий вошли представители 51 партии

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия сформировала 21 территориальную избирательную комиссию в Сумской области. Больше всего руководящих должностей в комиссиях получила партия "Слуга народа".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные гражданской сети "Опора".

Так, было создано 5 районных избирательных комиссий: Конотопская, Охтырскую, Роменскую, Шосткинську, Сумскую, а также 16 городских территориальных избирательных комиссий: Билопильскую (Сумский р-н), Буринскую (Конотопский р-н), Ворожбянскую (Сумский р-н), Глуховскую (Шосткинский р-н), Дружбивскую (Шосткинский р-н), Конотопскую (Конотопский р-н), Кролевецкую (Конотопский р-н), Лебединскую (Сумский р-н), Охтырскую (Ахтырский р-н), Путивльскую (Конотопский р-н), Роменскую (Роменский р-н), Середино-Будскую (Шосткинский р-н), Сумскую (Сумский р-н), Тростянецкую (Ахтырский р-н), Шосткинскую (Шосткинский р-н).

Всего в этих ТИК Сумщины будет работать 378 членов, по 18 членов в каждой избирательной комиссии. Представительство в избирательных комиссиях имеет 51 зарегистрированная политическая партия.

Больше всего своих представителей имеют партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" - 53 человека, "Слуга народа" - 52, ВО "Батькивщина" - 49, "Европейская солидарность" - 49 и "За будущее" - 31.

Наибольшее количество своих представителей на руководящих должностях имеют партии "Слуга народа" - 19 человек, "Европейская солидарность" - 11, ВО "Батькивщина" - 11, "Оппозиционная платформа – за жизнь" - 10, "За будущее" - 4, "Родной город" - 3, "Наш край" - 2, по 1 – "Сила и честь", "УДАР" и "Солидарность женщин Украины".

По гендерному признаку анализ показал, что женщин в составе ТИК Сумской области почти 70% от общей численности членов комиссий – 271 с 378.

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области, обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

На Закарпатье ЦИК до местных выборов образовала 18 территориальных избирательных комиссий, в которых будет работать 321 человек.