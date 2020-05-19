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19 травня 2020, 11:14 11

Конституційний суд хочуть перенести в Харків - нардеп

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19 травня 2020, 11:14 11
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Ідею перенесення суду столиці підтримує президент Зеленський
Фото: з відкритих джерел
Ідею перенесення суду столиці підтримує президент Зеленський

Перенесення Конституційного суду в Харків абсолютно вкладається в логіку передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю Главкому розповів народний депутат, член фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

За словами нардепа, законопроект Галини Третьякової щодо перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова вкладається в логіку передвиборчої програми президента та партії "Слуга народу". Вона передбачає можливість перенесення органів державної влади в інші міста.

На думку депутата, це не є способом тиску на Конституційний суд, аналогічні приклади були і в прибалтійських країнах, і в Німеччині.

"Просто суддям, мабуть, комфортніше проживати в столиці, де сконцентрувалися їх життєві інтереси. Але нічого страшного - можна обжитися на нових місцях. Не є проблемою дистанціюватися від парламенту, Кабміну та інших органів влади. Президент дуже щиро підтримує цю ідею", - повідомив Веніславський.

Нардеп також повідомив, що такий перенос буде сприяти дистанціювання суддів від органів влади, щоб унеможливити "якісь не зовсім правомірні аспекти спілкування суддів з іншими суб'єктами, які мають свій інтерес".

Депутат сподівається, що цей законопроект обов'язково буде винесений на розгляд парламенту, як тільки Рада увійде в нормальне робоче русло.

Нагадаємо, відповідний законопроект подали ще 3 квітня, його автором є нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.


суд Володимир Зеленський Харьків президент
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