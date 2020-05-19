Конституційний суд хочуть перенести в Харків - нардеп
Перенесення Конституційного суду в Харків абсолютно вкладається в логіку передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського.
Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю Главкому розповів народний депутат, член фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.
За словами нардепа, законопроект Галини Третьякової щодо перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова вкладається в логіку передвиборчої програми президента та партії "Слуга народу". Вона передбачає можливість перенесення органів державної влади в інші міста.
На думку депутата, це не є способом тиску на Конституційний суд, аналогічні приклади були і в прибалтійських країнах, і в Німеччині.
"Просто суддям, мабуть, комфортніше проживати в столиці, де сконцентрувалися їх життєві інтереси. Але нічого страшного - можна обжитися на нових місцях. Не є проблемою дистанціюватися від парламенту, Кабміну та інших органів влади. Президент дуже щиро підтримує цю ідею", - повідомив Веніславський.
Нардеп також повідомив, що такий перенос буде сприяти дистанціювання суддів від органів влади, щоб унеможливити "якісь не зовсім правомірні аспекти спілкування суддів з іншими суб'єктами, які мають свій інтерес".
Депутат сподівається, що цей законопроект обов'язково буде винесений на розгляд парламенту, як тільки Рада увійде в нормальне робоче русло.
Нагадаємо, відповідний законопроект подали ще 3 квітня, його автором є нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.
- 15:17 19 травня В окупованому Луганську від COVID-19 помер головний лікар профільної лікарні
- 15:16 19 травня Мер Чернівців Каспрук розповів про помилки обласної влади під час карантину
- 15:01 19 травня Мінветеранів закликало поліцію відреагувати на інтерв'ю Гіркіна Гордону
- 14:59 19 травня У Києві мітингували лікарі психлікарні - вимагають збільшити фінансування
- 14:42 19 травня Львівські медики вимагають забрати намети політичних партій з-під лікарень
- 14:02 19 травня Кличко розповів про обмеження при роботі наземного транспорту в Києві
- 22:18 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп