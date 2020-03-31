13:45  31 березня
Ринок землі: нардепи блокують підписання закону
14:11  31 березня
3500 гривень за 14 днів: що й які умови чекають українців на обсервації
15:10  31 березня
Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
31 березня 2020, 18:05 6

COVID-позитивні у Сумській області: хто вони?

Читайте также
на русском языке
31 березня 2020, 18:05 6
Читайте также на русском языке
Стали відомі подробиці про двох інфікованих чоловіків на Сумщині: один приїхав з-за кордону, інший - місцевий мешканець
Фото: Pixabay
Стали відомі подробиці про двох інфікованих чоловіків на Сумщині: один приїхав з-за кордону, інший - місцевий мешканець

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційні заяви посадовців області.

Одному із хворих - 25 років, до Сум він прилетів із Грузії, - розповів начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

У свою чергу, мер Кролевця Олександр Бобровицький повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз показав наявність коронавірусної інфекції в організмі чоловіка із села Грузьке Кролевецького району. До чоловіка днями в гості приїжджала родина із ОАЕ. Попередньо, вони й інфікували родича.

Нагадаємо, що у Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, у Сумській області станом на 31 березня відомо про 17 інфікованих коронавірусом людей.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

коронавірус карантин Сумська область звіт
У Сумській області друга смерть від коронавірусу: деталі
31 березня 2020, 16:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 14:58
Хворі COVID-19 на Сумщині: хто і скільки
31 березня 2020, 13:02
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 14:58
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Порушуємо: чому українці не бояться драконівських штрафів і кримінальної відповідальності за порушення карантину
31 березня 2020, 15:58
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »