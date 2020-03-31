COVID-позитивні у Сумській області: хто вони?
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційні заяви посадовців області.
Одному із хворих - 25 років, до Сум він прилетів із Грузії, - розповів начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.
У свою чергу, мер Кролевця Олександр Бобровицький повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз показав наявність коронавірусної інфекції в організмі чоловіка із села Грузьке Кролевецького району. До чоловіка днями в гості приїжджала родина із ОАЕ. Попередньо, вони й інфікували родича.
Нагадаємо, що у Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19.
Як писали RegioNews раніше, у Сумській області станом на 31 березня відомо про 17 інфікованих коронавірусом людей.
- 19:01 31 березня У лікаря, який тиснув руку Путіну, виявили коронавірус
- 18:50 31 березня Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради
- 18:44 31 березня Через коронавірус промисловий гігант скорочує своє виробництво в Україні
- 18:31 31 березня Померло двоє лікарів Волинської обласної лікарні
- 18:26 31 березня COVID-19 у ДНР: оприлюднили дані
- 18:24 31 березня Якось не по сезону: у Херсоні ліквідували Службу щастя, яку очолювала Весна Карпук
- 14:58 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів