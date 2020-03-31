COVID-позитивні у Сумській області: хто вони?

Стали відомі подробиці про двох інфікованих чоловіків на Сумщині: один приїхав з-за кордону, інший - місцевий мешканець

Фото: Pixabay

Стали відомі подробиці про двох інфікованих чоловіків на Сумщині: один приїхав з-за кордону, інший - місцевий мешканець

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційні заяви посадовців області.

Одному із хворих - 25 років, до Сум він прилетів із Грузії, - розповів начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

У свою чергу, мер Кролевця Олександр Бобровицький повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз показав наявність коронавірусної інфекції в організмі чоловіка із села Грузьке Кролевецького району. До чоловіка днями в гості приїжджала родина із ОАЕ. Попередньо, вони й інфікували родича.

Нагадаємо, що у Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, у Сумській області станом на 31 березня відомо про 17 інфікованих коронавірусом людей.