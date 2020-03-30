30 березня стало відомо про три нові випадки інфікування коронавірусом у Сумській області. Усі три пацієнтки - жінки

Фото: Pixabay

30 березня стало відомо про три нові випадки інфікування коронавірусом у Сумській області. Усі три пацієнтки - жінки

Про це інформують RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_Суми_інфо”.

На атипову пневмонію захворіли жінки 59, 61 та 63 років. Усі вони - односельчанки, мешканки села Козацьке Конотопського району Сумської області.

Усього станом на 30 березня у Сумській області підтверджено 9 випадків захворювань на COVID-19. 6 хворих мешкають у Конотопському районі, 2 – у місті Суми, 1 – у місті Охтирка.

П’ятеро із них знаходяться у медзакладах під контролем лікарів. Стан пацієнтів стабільний. Троє людей зараз на самоізоляції. Одна жінка померла.

Першою жертвою COVID-19 стала 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району Сумської області. 16 березня жінка відчула себе зле - поскаржилася на кашель та температуру. Її взявся лікувати онук, який працював фельдшером на "швидкій”. 23 березня жінку госпіталізували до Конотопської ЦРЛ, де вона померла у реанімації 25 березня.

Другою інфікувалася 49-річна жінка, яка їздила до Чехії. В Україну вона повернулася 10 березня. 19 березня звернулася до сімейного лікаря. 23 березня її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, а 25 березня Сумської лабораторний центр підтвердив у жінки коронавірус.

Третій хворий на коронавірус - мешканець Сум. Ймовірно, інфікувався у Москві, звідки повернувся нещодавно.

П'ятий хворий - 39-річний чоловік із міста Охтирка. 15 березня він повернувся з-за кордону. Перебував у країні, в котрій зафіксовані спалахи "китайського” вірусу. 28 березня відчув себе зле та звернувся до медзакладу.

Шоста хвора - 34-річна жителька міста Шостка. Вона днями повернулася із відпочинку в Єгипті. Експрес-тести виявили у неї інфікування COVID-19.

А 29 березня мешканець Сум Олександр Такул відмовився проходити обсервацію та втік від лікарів і правоохоронців. Чоловік прилетів з В'єтнаму. Разом із іншими українцями його до аеропорту Бориспіль спецрейсом відправив місцевий бізнесмен. Єдиною вимогою для безперешкодного повернення було перебування на 14-денній обсервації, яку й порушили новоприбулі..

Тим часом 30 березня головний санітарний лікар Сумської області прийняв рішення про закриття Конотопської центральної лікарні, у реанімаційному відділенні якого померла хвора на коронавірус пацієнтка. Приміщення вже почали дезинфікувати.

Як писали RegioNews раніше, 27 березня Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу.





