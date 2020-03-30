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Олександра Василенко
журналіст
30 березня 2020, 17:45 6

У Сумській області нові випадки COVID-19: подробиці про хворих

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30 березня 2020, 17:45 6
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30 березня стало відомо про три нові випадки інфікування коронавірусом у Сумській області. Усі три пацієнтки - жінки
Фото: Pixabay
30 березня стало відомо про три нові випадки інфікування коронавірусом у Сумській області. Усі три пацієнтки - жінки

Про це інформують RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_Суми_інфо”.

На атипову пневмонію захворіли жінки 59, 61 та 63 років. Усі вони - односельчанки, мешканки села Козацьке Конотопського району Сумської області.

Усього станом на 30 березня у Сумській області підтверджено 9 випадків захворювань на COVID-19. 6 хворих мешкають у Конотопському районі, 2 – у місті Суми, 1 – у місті Охтирка.

П’ятеро із них знаходяться у медзакладах під контролем лікарів. Стан пацієнтів стабільний. Троє людей зараз на самоізоляції. Одна жінка померла.

Першою жертвою COVID-19 стала 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району Сумської області. 16 березня жінка відчула себе зле - поскаржилася на кашель та температуру. Її взявся лікувати онук, який працював фельдшером на "швидкій”. 23 березня жінку госпіталізували до Конотопської ЦРЛ, де вона померла у реанімації 25 березня.

Другою інфікувалася 49-річна жінка, яка їздила до Чехії. В Україну вона повернулася 10 березня. 19 березня звернулася до сімейного лікаря. 23 березня її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, а 25 березня Сумської лабораторний центр підтвердив у жінки коронавірус.

Третій хворий на коронавірус - мешканець Сум. Ймовірно, інфікувався у Москві, звідки повернувся нещодавно.

П'ятий хворий - 39-річний чоловік із міста Охтирка. 15 березня він повернувся з-за кордону. Перебував у країні, в котрій зафіксовані спалахи "китайського” вірусу. 28 березня відчув себе зле та звернувся до медзакладу.

Шоста хвора - 34-річна жителька міста Шостка. Вона днями повернулася із відпочинку в Єгипті. Експрес-тести виявили у неї інфікування COVID-19.

А 29 березня мешканець Сум Олександр Такул відмовився проходити обсервацію та втік від лікарів і правоохоронців. Чоловік прилетів з В'єтнаму. Разом із іншими українцями його до аеропорту Бориспіль спецрейсом відправив місцевий бізнесмен. Єдиною вимогою для безперешкодного повернення було перебування на 14-денній обсервації, яку й порушили новоприбулі..

Тим часом 30 березня головний санітарний лікар Сумської області прийняв рішення про закриття Конотопської центральної лікарні, у реанімаційному відділенні якого померла хвора на коронавірус пацієнтка. Приміщення вже почали дезинфікувати.

Як писали RegioNews раніше, 27 березня Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу.



Автор(и) статті: Олександра Василенко

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