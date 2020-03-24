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24 березня 2020, 15:52 5

У Сумах міськрада розпочала "антикоронавірусну” сесію

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24 березня 2020, 15:52 5
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24 березня Сумська міська рада зібралася на сесію, присвячену заходом боротьби з коронавірусом
Фото: Сумська міськрада
24 березня Сумська міська рада зібралася на сесію, присвячену заходом боротьби з коронавірусом

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті державного органу.

Вона розпочалася о 14:00 та триває в онлайн режимі, щоб дотриматися заходів безпеки під час карантину.

Депутати розглянуть питання перерозподілу бюджетних коштів на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

Як писали RegioNews раніше, 24 березня Черкаська міськрада зібралася, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працюють за зачиненими дверима.


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