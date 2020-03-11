У Сумах мітингували аграрії
11 березня під стінами Сумської ОДА на мітинг зібралися аграрії
11 березня під стінами Сумської ОДА на мітинг зібралися аграрії
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело Sumy.Today.
На майдані Незалежності зібралися працівники державного підприємства "Дослідне господарство агрофірма "Надія” і "Іскра” з Перехрестівської сільської ради Роменського району.
Люди протестують проти того, що Держгеокадастр відмовляє у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою на 2 га кожному з 2014 року.
Мітинг відбувався саме у той час, коли президент України Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора Романа Грищенка.
Як писали RegioNews раніше, 10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій.
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