У Сумах мітингували аграрії

11 березня під стінами Сумської ОДА на мітинг зібралися аграрії

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11 березня під стінами Сумської ОДА на мітинг зібралися аграрії

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело Sumy.Today.

На майдані Незалежності зібралися працівники державного підприємства "Дослідне господарство агрофірма "Надія” і "Іскра” з Перехрестівської сільської ради Роменського району.

Люди протестують проти того, що Держгеокадастр відмовляє у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою на 2 га кожному з 2014 року.

Мітинг відбувався саме у той час, коли президент України Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора Романа Грищенка.

Як писали RegioNews раніше, 10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій.