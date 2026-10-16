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16 жовтня 2026, 12:57

Скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині: актуальні дані

16 жовтня 2026, 12:57
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Фото: поліція
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У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 60 тисяч цивільних, з них майже 2,3 тисячі – діти

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На підконтрольній української владі території залишаються близько 71,3 тисячі осіб цивільного населення, з них 60 тисяч знаходяться на території активних бойових дій у 21 територіальній громаді", – сказав Петлін.

Він зазначив, що у зоні активних бойових дій залишаються, зокрема, 2293 дитини.

За словами Петліна, від початку жовтня з області евакуювалися 4340 людей. Загалом із лютого 2022 року виїхали понад 1,46 мільйона мешканців, зокрема понад 216 тисяч дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів на Донеччині.

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