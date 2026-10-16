Удар по ТРЦ у Сумах: у ДСНС показали наслідки
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників на Суми зросла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок удару пошкоджено покрівлю та фасад будівлі, проте осередків горіння не зафіксовано.
Внаслідок атаки постраждали троє людей.
На місці події працювали фахівці ДСНС, які обстежили територію та надали громадянам усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 16 жовтня російський безпілотник влучив у торговельний центр у Сумах.
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