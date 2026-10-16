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16 жовтня 2026, 11:22

Україна вичерпала запаси ракет до Patriot: що кажуть джерела WP

16 жовтня 2026, 11:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot, які є критично важливими для перехоплення російських балістичних ракет

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох українських посадовців і представника НАТО, передає RegioNews.

За даними видання, станом на 7 жовтня Україна мала лише 10 ракет для систем Patriot. Згодом їх використали під час відбиття російських атак.

"Ситуація вкрай напружена", – наголосив український посадовець.

Про критичний дефіцит ракет до Patriot також повідомляв телеканал CNN. За даними його джерела, нестача перехоплювачів завадила українській протиповітряній обороні збити російські балістичні цілі під час останньої масованої атаки.

Однією з причин дефіциту боєприпасів стало зростання їх використання на тлі війни на Близькому Сході. За наведеними у матеріалі даними, лише за перший місяць війни з Іраном США використали понад тисячу перехоплювачів Patriot і THAAD.

Вашингтон визначив прискорення виробництва ракет одним із пріоритетів. Водночас виготовлення одного перехоплювача може тривати до 36 місяців.

Раніше ракети для України надходили, зокрема, через програму PURL – механізм, у межах якого європейські країни фінансують закупівлю американського озброєння для України.

Представник НАТО запевнив видання, що програма продовжує працювати, а боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі Patriot, продовжують надходити.

Водночас український посадовець зазначив, що з травня постачання стали нерегулярними. За його словами, наразі немає впевненості, коли саме надійде наступна партія ракет.

Нагадаємо, Європейська комісія 11 вересня ухвалила рішення про виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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