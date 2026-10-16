РФ атакувала підприємство на Волині: є загроза викиду аміаку
У селищі Маневичі на Волині попереджають про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу
Про це написав голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, передає RegioNews.
Він закликав жителів зберігати спокій, однак суворо дотримуватися правил безпеки.
Аміак є безбарвним газом із різким специфічним запахом, який, у разі потрапляння в організм чи на шкіру, спричиняє сильне подразнення очей, органів дихання та тяжке отруєння.
Алгоритм дій у разі виникнення викиду аміаку:
- Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та всі вентиляційні отвори.
- Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які здійснюють забір повітря ззовні.
- За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря і піднімається вгору.
- Захистити органи дихання спеціальним протигазом або вологою тканинною пов'язкою, змоченою водою чи 5%-м розчином лимонної або оцтової кислоти.
- Не виходити на вулицю без нагальної потреби, а в разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом під керівництвом рятувальників.
Місцева влада закликає жителів уважно стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та ДСНС України.
У разі появи перших симптомів отруєння – різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі чи утрудненого дихання – необхідно негайно залишити небезпечну зону та звернутися по медичну допомогу.
Нагадаємо, 16 жовтня Волинська область зазнала масштабної ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися кілька громад регіону. У селищі Маневичі ворожий дрон влучив у приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД". На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми.