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16 жовтня 2026, 11:44

РФ атакувала підприємство на Волині: є загроза викиду аміаку

16 жовтня 2026, 11:44
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селищі Маневичі на Волині попереджають про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу

Про це написав голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, передає RegioNews.

Він закликав жителів зберігати спокій, однак суворо дотримуватися правил безпеки.

Аміак є безбарвним газом із різким специфічним запахом, який, у разі потрапляння в організм чи на шкіру, спричиняє сильне подразнення очей, органів дихання та тяжке отруєння.

Алгоритм дій у разі виникнення викиду аміаку:

  1. Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та всі вентиляційні отвори.
  2. Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які здійснюють забір повітря ззовні.
  3. За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря і піднімається вгору.
  4. Захистити органи дихання спеціальним протигазом або вологою тканинною пов'язкою, змоченою водою чи 5%-м розчином лимонної або оцтової кислоти.
  5. Не виходити на вулицю без нагальної потреби, а в разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом під керівництвом рятувальників.

Місцева влада закликає жителів уважно стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та ДСНС України.

У разі появи перших симптомів отруєння – різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі чи утрудненого дихання – необхідно негайно залишити небезпечну зону та звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 жовтня Волинська область зазнала масштабної ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися кілька громад регіону. У селищі Маневичі ворожий дрон влучив у приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД". На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми.

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війна погроза Волинська область підприємство аміак
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