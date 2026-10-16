РФ атакувала торговельний центр у Рівному

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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

"(Вранці – ред.) Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів", – написав він.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що пошкоджень зазнав місцевий ТРЦ "Екватор".

Нагадаємо, раніше Коваль повідомляв, що після ночі обстрілів 7 людей звернулися за допомогою до лікарів.

У ніч на 16 жовтня РФ атакувала Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.