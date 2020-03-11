В Сумах митинговали аграрии
11 марта под стенами Сумской ОГА на митинг собрались аграрии
11 марта под стенами Сумской ОГА на митинг собрались аграрии
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Sumy.Today.
На майдане Независимости собрались работники государственного предприятия "Опытное хозяйство агрофирма "Надежда” и "Искра” с Перекрестовского сельского совета Роменского района.
Люди протестуют против того, что Госгеокадастр отказывает в предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по 2 га каждому с 2014 года.
Митинг проходил именно в то время, когда президент Украины Зеленский назначил главой Сумской ОГА бывшего военного прокурора Романа Грищенко.
Как писали RegioNews ранее, 10 марта на площади Героев Майдана в Кропивницкому собрались горняки-ветераны шахты "Ингульская”: люди требуют перерасчета пенсий.
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