В Сумах митинговали аграрии

11 марта под стенами Сумской ОГА на митинг собрались аграрии

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11 марта под стенами Сумской ОГА на митинг собрались аграрии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Sumy.Today.

На майдане Независимости собрались работники государственного предприятия "Опытное хозяйство агрофирма "Надежда” и "Искра” с Перекрестовского сельского совета Роменского района.

Люди протестуют против того, что Госгеокадастр отказывает в предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по 2 га каждому с 2014 года.

Митинг проходил именно в то время, когда президент Украины Зеленский назначил главой Сумской ОГА бывшего военного прокурора Романа Грищенко.

Как писали RegioNews ранее, 10 марта на площади Героев Майдана в Кропивницкому собрались горняки-ветераны шахты "Ингульская”: люди требуют перерасчета пенсий.