Фото: поліція

ДТП сталася днями на трасі Київ – Одеса у Фастівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто ГАЗ "Волга" під час розвороту не надав переваги в русі та зіткнувся з позашляховиком Jeep Cherokee, яким керував 45-річний чоловік.

Внаслідок аварії 56-річний водій "Волги" загинув на місці. Травми отримали двоє пасажирів Jeep віком 18 та 47 років, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня на Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє братів.