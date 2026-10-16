Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Влучання ворожих безпілотників зафіксували в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

Відомо про двох загиблих – це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 – гострої реакції на стрес.

Госпіталізовані 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані. Медики надають всю потрібну допомогу.

Зокрема, ворог вдарив по енергетичній системі. Відповідні служби ліквідовують наслідки та відновлення постачання критично важливих послуг для мешканців.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Харків. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 16 постраждалих.