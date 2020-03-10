Під Полтавською ОДА пройшли акції протесту

10 березня під стінами Полтавської ОДА акції протесту провели мисливці та рибалки - люди не погоджуються зі змінами у законодавстві, що передбачають обмеження користуванням мисливськими угіддями

Фото: Полтавська ОДА

10 березня під стінами Полтавської ОДА акції протесту провели мисливці та рибалки - люди не погоджуються зі змінами у законодавстві, що передбачають обмеження користуванням мисливськими угіддями

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