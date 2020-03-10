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10 березня 2020, 14:10

Під Полтавською ОДА пройшли акції протесту

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10 березня 2020, 14:10
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10 березня під стінами Полтавської ОДА акції протесту провели мисливці та рибалки - люди не погоджуються зі змінами у законодавстві, що передбачають обмеження користуванням мисливськими угіддями
Фото: Полтавська ОДА
10 березня під стінами Полтавської ОДА акції протесту провели мисливці та рибалки - люди не погоджуються зі змінами у законодавстві, що передбачають обмеження користуванням мисливськими угіддями

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Новини Полтавщини”.

На мітинг зібралося близько 200 людей. Вони вимагають не приймати зміни до законодавства, які можуть обмежити громадянські права мисливців і рибалок та спровокувати збій в екосистемі України.

Мітингарі підготували письмове звернення та передали його депутатам обласної адміністрації.

Як інформували RegioNews раніше, 10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій.


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