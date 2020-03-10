08:14  10 березня
Доба на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети, один воїн ОС поранений
08:59  10 березня
Коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС, у Китаї пішов на спад
10:06  10 березня
До Чернівців приїде лікар з ВООЗ, аби оглянути хворого на коронавірус
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 10:37

У Кропивницькому на мітинг вийшли шахтарі

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 10:37
Читайте также на русском языке
10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій
Фото: Pixabay
10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

"Наш мітинг – це попереджувальна мирна акція щодо перерахунку пенсій. З першого березня перерахунок мають робити – тільки тим, кому за 80 років. 53 роки – мінімум шахтаря. Хто з нас може отримати ці перерахунки? Особисто мені пенсія мала би зрости на дві з половиною – три тисячі гривень. Я не збираюся нікому не віддавати ці гроші”, – сказав голова спілки інвалідів та ветеранів шахти "Інгульська” Павло Семич.

Додав, що на мирні акції протесту вийшли гірники в Кривому Розі, Марганці, Павлограді.

Нагадаємо, що раніше очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна пообіцяла індексацію пенсій у 2020 році.

Як інформували RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.


шахтар шахтеры митинг Кировоградская область Кропивницкий Кропивницький Кіровоградська область мітинг
У Кропивницькому протестували комунальники
06 березня 2020, 16:37
За полювання і проти законів і реформ: біля будівлі Одеської облради проходять одночасно кілька мітингів
03 березня 2020, 11:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 березня 2020, 17:48
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »