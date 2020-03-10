У Кропивницькому на мітинг вийшли шахтарі

10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій

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10 березня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися гірники-ветерани шахти "Інгульська”: люди вимагають перерахунку пенсій

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

"Наш мітинг – це попереджувальна мирна акція щодо перерахунку пенсій. З першого березня перерахунок мають робити – тільки тим, кому за 80 років. 53 роки – мінімум шахтаря. Хто з нас може отримати ці перерахунки? Особисто мені пенсія мала би зрости на дві з половиною – три тисячі гривень. Я не збираюся нікому не віддавати ці гроші”, – сказав голова спілки інвалідів та ветеранів шахти "Інгульська” Павло Семич.

Додав, що на мирні акції протесту вийшли гірники в Кривому Розі, Марганці, Павлограді.

Нагадаємо, що раніше очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна пообіцяла індексацію пенсій у 2020 році.

Як інформували RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.