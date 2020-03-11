В Сумской области представили нового губернатора
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Кандидатуру военного прокурора из Харькова утвердили на заседании правительства 29 января. После него было представлено еще три претендента - Дмитрий Живицкий, Анатолий Ченцов и Виталий Ткаченко.
Новый глава региона уже назвал первоочередные направления, над которыми собирается работать. Это дороги, инвестиции и медреформа.
Роман Грищенко вместе с женой Екатериной воспитывают двоих детей: сына Романа и дочь Елизавету. Новый председатель Сумской области имеет служебную квартиру в Харькове, площадью 82 кв м. И земельный участок в Николаеве. На банковских счетах у Грищенко 970 тыс грн и $28 тыс.
Как информировали RegioNews ранее, президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации.
- 17:08 11 марта В Сумах митинговали аграрии
- 16:55 11 марта В столичную больницу привезли китаянку с подозрением на вирус COVID-19
- 16:52 11 марта В Днепропетровской области почти миллиард "закатают в асфальт"
- 16:48 11 марта Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе
- 16:41 11 марта За 13 гривен едва не зарезали пенсионерку в Хмельницкой области
- 16:30 11 марта Коронавирус в Черновцах: карантин продлится месяц, власти думают, как оформить вынужденные больничные
- 14:09 11 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой