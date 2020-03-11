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11 марта 2020, 15:55 4

В Сумской области представили нового губернатора

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11 марта 2020, 15:55 4
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Зеленский назначил главой Сумской ОГА бывшего военного прокурора, Романа Грищенко
Фото:0564.ua
Зеленский назначил главой Сумской ОГА бывшего военного прокурора, Романа Грищенко

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Кандидатуру военного прокурора из Харькова утвердили на заседании правительства 29 января. После него было представлено еще три претендента - Дмитрий Живицкий, Анатолий Ченцов и Виталий Ткаченко.

Новый глава региона уже назвал первоочередные направления, над которыми собирается работать. Это дороги, инвестиции и медреформа.

Роман Грищенко вместе с женой Екатериной воспитывают двоих детей: сына Романа и дочь Елизавету. Новый председатель Сумской области имеет служебную квартиру в Харькове, площадью 82 кв м. И земельный участок в Николаеве. На банковских счетах у Грищенко 970 тыс грн и $28 тыс.

Как информировали RegioNews ранее, президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации.


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