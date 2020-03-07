Трофимов розповів про критерії при відборі кандидатів на голів ОДА
Про це перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофимов розповів під час "Великого інтерв'ю" з Тиграном Мартиросяном в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
"Ми виділили для себе якийсь ідеальний профіль - хто такий глава ОДА, - сказав Трофімов. - Це самодостатня людина, яка має управлінський досвід і <...> готова застосувати свої навички і знання для держави, на благо Батьківщини".
Він зазначив, що ключову роль при підборі кадрів грає мотивація кандидатів.
"Коли людина мотивована принести результат, розширити свої можливості, тоді вона на місці, тоді вона успішна", - підкреслив Трофимов.
За його словами, новий глава ОДА стикається з "колосальною кількістю завдань": вникнути в роботу адміністрації, призначити собі кваліфікованих заступників, керівників департаментів, побороти корупційну складову і т.д. Не всі справляються з таким обсягом роботи і "доходять до фінішу", зазначив Трофимов.
"Це нормальний здоровий процес. У ньому немає нічого страшного, військового. Не вийшло - давайте не будемо заважати процесу формування нової команди, руху далі", - сказав він.
За його словами, ключова вимога президента - "це турбота про людей на місцях, це комунікація з ними", на це націлена і вся регіональна політика.
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