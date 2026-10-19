Фото: поліція

У неділю, 18 жовтня, близько 12:00 під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Один із безпілотників впав у полі неподалік Рівного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки встановили на місці, що бойова частина дрона не здетонувала. Оскільки небезпечна знахідка лежала приблизно за 50 метрів від житлових будинків, фахівці перемістили її вглиб поля та знищили шляхом контрольованого підриву.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення уламків безпілотників не можна наближатися до них чи торкатися – про знахідку слід негайно повідомити поліцію.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині сапери вилучили залишки російської ракети Х-101.