Фото: полиция

В воскресенье, 18 октября, около 12:00 во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Один из беспилотников упал в поле неподалеку от Ровно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники установили на месте, что боевая часть дрона не сдетонировала. Поскольку опасная находка лежала примерно в 50 метрах от жилых домов, специалисты переместили ее вглубь поля и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или трогать – о находке следует немедленно сообщить полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области саперы изъяли остатки российской ракеты Х-101.