У Рівному авто наїхало на трирічну дитину
У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався трирічний хлопчик. Дитина раптово вибігла на проїзну частину з-за припаркованого автомобіля. Медики діагностували в нього політравму та підозру на перелом основи черепа
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
ДТП сталася 10 жовтня близько 15:10 на вулиці Коперника. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Polestar, наїхав на хлопчика, який перебував разом із батьком і раптово вибіг на дорогу з-за припаркованого біля узбіччя автомобіля.
Потерпілого оглянули медики. У дитини діагностували політравму та підозру на перелом основи черепа.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
У поліції закликають водіїв бути особливо уважними поблизу припаркованих автомобілів, житлових кварталів і дворів, де оглядовість може бути обмежена.
Нагадаємо, в Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва.