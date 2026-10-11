У Рівному авто наїхало на трирічну дитину

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався трирічний хлопчик. Дитина раптово вибігла на проїзну частину з-за припаркованого автомобіля. Медики діагностували в нього політравму та підозру на перелом основи черепа

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 10 жовтня близько 15:10 на вулиці Коперника. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Polestar, наїхав на хлопчика, який перебував разом із батьком і раптово вибіг на дорогу з-за припаркованого біля узбіччя автомобіля.

Потерпілого оглянули медики. У дитини діагностували політравму та підозру на перелом основи черепа.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

У поліції закликають водіїв бути особливо уважними поблизу припаркованих автомобілів, житлових кварталів і дворів, де оглядовість може бути обмежена.

Нагадаємо, в Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва.