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11 октября 2026, 12:58

В Ровно авто наехало на трехлетнего ребенка

11 октября 2026, 12:58
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался трехлетний мальчик. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Медики диагностировали у него политравму и подозрение на перелом основания черепа

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 10 октября около 15:10 на улице Коперника. По предварительным данным правоохранителей, 22-летний житель Ровно, управляя автомобилем Polestar, наехал на находившегося вместе с отцом мальчика и внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного у обочины автомобиля.

Потерпевшего осмотрели медики. У ребенка диагностировали политравму и подозрение на перелом основания черепа.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

В полиции призывают водителей быть особенно внимательными вблизи припаркованных автомобилей, жилых кварталов и дворов, где обзор может быть ограничен.

Напомним, в Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 68-летний водитель легкового автомобиля и его 71-летняя жена. Супруги были жителями Киева.

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