Смертельна ДТП у Рівному: водію Audi повідомили про підозру

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному 29-річному водію автомобіля Audi повідомили про підозру після смертельної ДТП. За даними слідства, чоловік перевищив допустиму швидкість та наїхав на 20-річного пішохода, який перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Слідчий слідчого управління встановив, що 29-річний житель села Дядьковичі рухався автомобілем Audi зі швидкістю 87–97 км/год. Водій не вжив необхідних заходів для зменшення швидкості та не врахував дорожню обстановку.

Унаслідок цього автомобіль наїхав на 20-річного жителя Вараського району, який перебігав дорогу по регульованому пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора.

Від отриманих унаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

Водночас, відповідно до результатів освідування, водій Audi на момент аварії був тверезий.

За процесуального керівництва прокуратури слідчий повідомив 29-річному керманичу про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.