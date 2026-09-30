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30 вересня 2026, 17:35

На Черкащині депутат "заробив" на піску більш ніж півмільярда

30 вересня 2026, 17:35
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Фото: прокуратура
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На Черкащині викрили депутата. Він організував схему на незаконному видобутку піску

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році троє осіб незаконно видобули 23 тис. кубометрів піску, завдавши державі понад 508 мільйонів збитків.

У 2024 році директор товариства з Київщини створив та очолив організовану групу для продовження незаконного видобутку. Поблизу села Коробівка зловмисники видобули майже 11 тис. кубометрів піску. Дозволів на це у них не було. Злвомисники використовували спецтехніку під виглядом створення штучних водойм.

Збитки державі від цього епізоду становлять майже 240 млн грн, а від продажу піску учасники отримали щонайменше 254 тис. грн. Із них майже 148 тис. грн - готівкою, ще 106 тис. грн надійшли на банківський рахунок депутата.

Нагадаємо, що військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон.

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