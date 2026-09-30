Чотирьох експрацівників пенітенціарної системи Херсонщини судитимуть за держзраду

Фото: Херсонська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальні акти стосовно чотирьох колишніх працівників пенітенціарної системи України, які після окупації Херсонщини перейшли на бік Росії та почали працювати в незаконно створених окупаційною владою установах

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Їх обвинувачують у державній зраді та добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах.

За даними слідства, троє обвинувачених у травні 2022 року почали працювати в незаконній установі "Следственный изолятор № 1". Вони обійняли посади чергового помічника начальника чергової служби та двох молодших інспекторів чергової служби.

Один із них згодом отримав підвищення та продовжив службу в окупаційній пенітенціарній системі.

Ще один експрацівник пенітенціарної системи, за даними слідства, обійняв посаду "старшого техніка групи інженерно-технічного забезпечення, зв'язку та озброєння відділу охорони" незаконної "Північної виправної колонії № 90".

Як зазначають у прокуратурі, обвинувачені виконували вказівки представників окупаційного керівництва та сприяли функціонуванню незаконної пенітенціарної системи на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Їм інкримінують державну зраду та добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території України — ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Чотирьох обвинувачених судитимуть заочно.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.