Чотирьох експрацівників пенітенціарної системи Херсонщини судитимуть за держзраду
До суду скерували обвинувальні акти стосовно чотирьох колишніх працівників пенітенціарної системи України, які після окупації Херсонщини перейшли на бік Росії та почали працювати в незаконно створених окупаційною владою установах
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Їх обвинувачують у державній зраді та добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах.
За даними слідства, троє обвинувачених у травні 2022 року почали працювати в незаконній установі "Следственный изолятор № 1". Вони обійняли посади чергового помічника начальника чергової служби та двох молодших інспекторів чергової служби.
Один із них згодом отримав підвищення та продовжив службу в окупаційній пенітенціарній системі.
Ще один експрацівник пенітенціарної системи, за даними слідства, обійняв посаду "старшого техніка групи інженерно-технічного забезпечення, зв'язку та озброєння відділу охорони" незаконної "Північної виправної колонії № 90".
Як зазначають у прокуратурі, обвинувачені виконували вказівки представників окупаційного керівництва та сприяли функціонуванню незаконної пенітенціарної системи на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Їм інкримінують державну зраду та добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території України — ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Чотирьох обвинувачених судитимуть заочно.
Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.