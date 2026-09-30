На Черкащині повідомили про підозру чоловіку, який зірвав вшанування загиблих героїв

Фото: поліція Черкаської області

У Шполі на Черкащині 40-річному раніше судимому місцевому жителю повідомили про підозру у хуліганстві

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За даними поліції, під час церемонії вшанування загиблих військовослужбовців чоловік перегородив шлях посадовцю міської ради та облив його рідиною в обличчя.

Інцидент стався 24 серпня, у День Незалежності України, під час церемонії покладання квітів до Алеї Слави загиблих воїнів у Шполі. На заході були присутні родини полеглих військовослужбовців та їхні діти.

За даними правоохоронців, чоловік разом з іншими учасниками однієї з громадських організацій перегородив шлях посадовцю міської ради. Після цього він дістав пляшку з рідиною та облив посадовця в обличчя.

Присутні, зокрема родини загиблих військовослужбовців, намагалися зупинити чоловіка та просили його припинити протиправні дії й не паплюжити пам'ятне місце. За даними поліції, він не реагував на ці заклики.

У поліції зазначають, що через інцидент церемонію фактично було зірвано. Подія спричинила суспільний резонанс: люди висловлювали обурення діями учасників громадської організації у соціальних мережах та медіа.

За фактом події працівники сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази, які мають пройти необхідні експертизи.

Крім того, поліцейські опитали майже 50 свідків та очевидців. Працівники кримінального аналізу також опрацювали відеозаписи із заходу.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи, арешт або обмеження волі.

Дізнавачі поліції за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру.

У поліції Черкащини наголосили, що подібні дії завдають болю родинам загиблих військовослужбовців та паплюжать пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Правоохоронці зазначили, що за протиправні дії, зокрема під час пам'ятних заходів, передбачена відповідальність згідно із законом.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.