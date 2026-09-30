Смертельное ДТП в Ровно: водителю Audi сообщили о подозрении

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно 29-летнему водителю автомобиля Audi сообщили о подозрении после смертельного ДТП. По данным следствия, мужчина превысил допустимую скорость и наехал на 20-летнего пешехода, перебегавшего дорогу на запрещенный сигнал светофора

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователь следственного управления установил, что 29-летний житель села Дядьковичи двигался на автомобиле Audi со скоростью 87–97 км/ч. Водитель не принял необходимые меры для уменьшения скорости и не учел дорожную обстановку.

В результате автомобиль наехал на 20-летнего жителя Варасского района, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора.

От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия.

В то же время, согласно результатам опроса, водитель Audi на момент аварии был трезв.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователь сообщил 29-летнему вождю о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.