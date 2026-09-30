Сквер Надії: на Київщині на вулиці з'явились фотостенди з портретами зниклих захисниів

ГО "Захист держави"

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, звернулись до активістів із проханням зробити місце, яке нагадувало б про героїв. Таким чином у Білій Церкві почали реалізовувати проєкт "Сквер надії"

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Активісти зібрали підписи родин і відправили спільне звернення до Білоцерківської міської ради. Міська влада на запит відгукнулась. Тепер почались роботи.

На території скверу вже встановили тимчасові фотостенди із фото Захисників. Згодом планують встановити озеленення, освітлення, флагшток та інші елементи благоустрою.

"Сквер Надії" — це передусім про людей, які чекають на своїх близьких. І про те, щоб їхні історії та імена не забували, поки родини продовжують пошук та очікування", - кажуть в ГО "Захист держави".

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.