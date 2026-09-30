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30 вересня 2026, 16:48

Понад 33 млн грн збитків довкіллю: на Житомирщині викрили незаконну вирубку лісу

30 вересня 2026, 16:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Житомирщині чотирьом чоловікам повідомили про підозру у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті деревини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2025–2026 років вони незаконно зрубали понад 8800 дерев у кількох громадах області. Завдані довкіллю збитки оцінюють у понад 33 млн гривень.

За версією слідства, організатором схеми був директор одного із сільськогосподарських товариств. Він залучив людей, які мали досвід у лісозаготівлі, та сформував кілька бригад для незаконної вирубки дерев.

Упродовж 2025–2026 років учасники схеми, за даними правоохоронців, вирубували дерева на території Баранівської, Брониківської, Довбишської, Курненської, Пулинської, Хорошівської та інших громад Житомирщини.

Загалом, за матеріалами слідства, було незаконно зрубано понад 8800 дерев різних порід.

Щоб надати незаконно добутій деревині вигляду легального походження, організатор використовував підприємство, яким керував. Зрубані дерева оформлювали як деревину із самосійного лісу, нібито заготовлену на земельних ділянках, орендованих товариством.

Надалі деревину продавали за документами підприємства. При цьому, за версією слідства, до документації вносили недостовірні відомості про її законне походження.

Судова експертиза встановила, що внаслідок незаконної вирубки довкіллю завдано понад 33 млн гривень збитків.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили місця зберігання незаконно зрубаної деревини. У них вилучили колоди, а також знаряддя та засоби, які могли використовуватися для незаконної порубки, перевезення та зберігання лісу.

"Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України — за незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки. Організатору суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн грн. Щодо інших співучасників вирішується питання про обрання запобіжних заходів", — повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

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ліс Житомирська область вирубка дерев
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