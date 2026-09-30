12:58  30 вересня
У Львові 21-річна дівчина напала з ножем на батьків
09:19  30 вересня
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
01:35  30 вересня
Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2026, 17:30

З 22 жовтня для ВПО набирають чинності нові правила: що зміниться

30 вересня 2026, 17:30
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Із 22 жовтня набирають чинності нові правила для внутрішньо переміщених осіб. Зміни стосуватимуться, зокрема, документів ВПО, повідомлення про зміну місця проживання, а також прав студентів і питань пошуку житла

Про зміни розповіла юристка громадської організації "Захист Держави" Вікторія Кабаль, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про те, що внутрішньо переміщеним особам варто звернути увагу на подальше використання паперових довідок ВПО. Окремо визначені правила, яких потрібно дотримуватися у разі зміни місця проживання.

Також нові правила передбачають зміни для студентів. Крім того, ВПО матимуть додаткові можливості у питаннях пошуку житла.

Юристка закликає внутрішньо переміщених осіб ознайомитися з нововведеннями, щоб не втратити відповідний статус та державну допомогу.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року були уточнені окремі положення порядку надання допомоги на проживання ВПО. Зокрема, передбачено можливість отримання виплат протягом шести шестимісячних періодів замість п’яти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
правила ВПО ГО Захист Держави
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Сибіга: ситуація в Олешках вимагає негайних дій ОБСЄ та тиску на Росію
30 вересня 2026, 19:17
Ворожі КАБи розтрощили управління соцзахисту у Краматорську: є постраждалі
30 вересня 2026, 18:59
На Тернопільщині внаслідок пожежі у будинку загинув 60-річний чоловік
30 вересня 2026, 18:49
У Києві застосували екстрені відключення світла: можливі перебої з водопостачанням
30 вересня 2026, 18:12
Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв для громадян, бізнесу та держави
30 вересня 2026, 17:58
Сквер Надії: на Київщині на вулиці з'явились фотостенди з портретами зниклих захисниів
30 вересня 2026, 17:50
Чотирьох експрацівників пенітенціарної системи Херсонщини судитимуть за держзраду
30 вересня 2026, 17:45
На Черкащині депутат "заробив" на піску більш ніж півмільярда
30 вересня 2026, 17:35
На Черкащині повідомили про підозру чоловіку, який зірвав вшанування загиблих героїв
30 вересня 2026, 16:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »