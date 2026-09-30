З 22 жовтня для ВПО набирають чинності нові правила: що зміниться

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Із 22 жовтня набирають чинності нові правила для внутрішньо переміщених осіб. Зміни стосуватимуться, зокрема, документів ВПО, повідомлення про зміну місця проживання, а також прав студентів і питань пошуку житла

Про зміни розповіла юристка громадської організації "Захист Держави" Вікторія Кабаль, передає RegioNews .

Зокрема, йдеться про те, що внутрішньо переміщеним особам варто звернути увагу на подальше використання паперових довідок ВПО. Окремо визначені правила, яких потрібно дотримуватися у разі зміни місця проживання.

Також нові правила передбачають зміни для студентів. Крім того, ВПО матимуть додаткові можливості у питаннях пошуку житла.

Юристка закликає внутрішньо переміщених осіб ознайомитися з нововведеннями, щоб не втратити відповідний статус та державну допомогу.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року були уточнені окремі положення порядку надання допомоги на проживання ВПО. Зокрема, передбачено можливість отримання виплат протягом шести шестимісячних періодів замість п’яти.