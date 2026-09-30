З 22 жовтня для ВПО набирають чинності нові правила: що зміниться
Із 22 жовтня набирають чинності нові правила для внутрішньо переміщених осіб. Зміни стосуватимуться, зокрема, документів ВПО, повідомлення про зміну місця проживання, а також прав студентів і питань пошуку житла
Про зміни розповіла юристка громадської організації "Захист Держави" Вікторія Кабаль, передає RegioNews.
Зокрема, йдеться про те, що внутрішньо переміщеним особам варто звернути увагу на подальше використання паперових довідок ВПО. Окремо визначені правила, яких потрібно дотримуватися у разі зміни місця проживання.
Також нові правила передбачають зміни для студентів. Крім того, ВПО матимуть додаткові можливості у питаннях пошуку житла.
Юристка закликає внутрішньо переміщених осіб ознайомитися з нововведеннями, щоб не втратити відповідний статус та державну допомогу.
Нагадаємо, що у вересні 2026 року були уточнені окремі положення порядку надання допомоги на проживання ВПО. Зокрема, передбачено можливість отримання виплат протягом шести шестимісячних періодів замість п’яти.