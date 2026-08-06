Шпигував для ФСБ через Telegram: на Донеччині настоятеля храмів УПЦ (МП) кинули за ґрати на 15 років

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав винним у державній зраді настоятеля двох храмів Волноваського району Донецької області. За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановили прокурори, у лютому 2025 року клірик Покровського вікаріатства Київської Митрополії УПЦ (МП) добровільно погодився співпрацювати з представником ФСБ РФ, який зв’язався з ним через месенджер Telegram.

За даними слідства, засуджений передавав російському куратору інформацію про місця перебування українських військовослужбовців на території громади.

Також він повідомляв про розташування фортифікаційних споруд, які будувалися для стримування наступу окупаційних військ, і про місця ремонту військової техніки ЗСУ.

Крім того, священнослужитель звітував ворогу про бойову роботу самохідної артилерійської установки українських військових.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність клірика, а в липні 2025 року обвинувальний акт скерували до суду.

На час розгляду справи чоловік перебував під вартою за клопотанням сторони обвинувачення. Під час судового процесу він повністю заперечував свою провину.

Вироком суду його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що правоохоронці заочно повідомили про підозру священнослужителю Російської православної церкви, якого підозрюють у матеріально-технічному забезпеченні російських військових, що беруть участь у війні проти України.