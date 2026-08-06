На Донеччині росіяни розстріляли українського військового у полоні

Фото з відкритих джерел

Злочин стався у районі селища Мирного у Волноваському районі. Росіяни взяли в полон українського військового, а потім розстріляли його

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного. Під час бойового завдання окупанти взяли в полон українського військового. Згодом вони його розстріляли. Прокуратура розпочала слідство за фактом вчинення воєнного злочину.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.