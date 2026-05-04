14:15  04 травня
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
11:23  04 травня
На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
08:12  04 травня
У Києві сталася масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 12:23

На Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт

04 травня 2026, 12:23
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Масштабна пожежа сталася в ніч на 4 травня на території гірськолижного курорту, розташованому в селі Вишка на горі Красія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про займання готелю надійшло 3 травня о 22:15. Через те, що будівля була повністю дерев’яною, вогонь швидко поширювався.

До гасіння залучались 29 рятувальників та 8 одиниць техніки. Боротьба зі стихією тривала всю ніч: о 05:30 пожежу вдалося локалізувати на площі 1175 кв. м, а повністю вогнеборці ліквідували її о 09:05.

Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м та сусідню споруду площею 125 кв. м. Водночас вогнеборцям вдалося врятувати розташований поруч триповерховий дерев’яний будинок площею 180 кв. м, запобігши перекиданню полум’я на нього.

Інформації про постраждалих немає. Причина виникнення загорання та завдані збитки встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 3 травня у Києві сталася масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив площу в 700 кв. метрів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття пожежа гора рятувальники ДСНС курорт
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Черкащині госпіталізували підлітка після зіткнення легковика та мотоцикла
04 травня 2026, 16:33
У Києві продавали фальшиві документи ухилянтам за 12 тисяч доларів
04 травня 2026, 16:25
У Дніпрі підлітки стріляють по собаках (ВІДЕО)
04 травня 2026, 16:10
Філатов влаштував публічні розборки з головою сусідьої громади через гроші
04 травня 2026, 16:06
Удар по Мерефі: кількість постраждалих зросла до 31 людини
04 травня 2026, 15:59
Мільйони "прибутків", готівка та іномарки: Нацполіція перевірила голів ТЦК по всій країні (ФОТО)
04 травня 2026, 15:50
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
04 травня 2026, 14:55
На Одещині група ухилянтів заплатила по 10 тисяч доларів за "подорож" за кордон
04 травня 2026, 14:40
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
04 травня 2026, 14:15
Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи
04 травня 2026, 13:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »