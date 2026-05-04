Масштабна пожежа сталася в ніч на 4 травня на території гірськолижного курорту, розташованому в селі Вишка на горі Красія

Повідомлення про займання готелю надійшло 3 травня о 22:15. Через те, що будівля була повністю дерев’яною, вогонь швидко поширювався.

До гасіння залучались 29 рятувальників та 8 одиниць техніки. Боротьба зі стихією тривала всю ніч: о 05:30 пожежу вдалося локалізувати на площі 1175 кв. м, а повністю вогнеборці ліквідували її о 09:05.

Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м та сусідню споруду площею 125 кв. м. Водночас вогнеборцям вдалося врятувати розташований поруч триповерховий дерев’яний будинок площею 180 кв. м, запобігши перекиданню полум’я на нього.

Інформації про постраждалих немає. Причина виникнення загорання та завдані збитки встановлюють фахівці.

