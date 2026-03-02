Фото: ДПСУ

Прикордонники в пункті пропуску "Нові Трояни" викрили спробу незаконного переправлення чоловіка за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Місцева жителька намагалася вивезти чоловіка призовного віку, видаючи його за літню жінку.

Під час паспортного контролю увагу прикордонників привернула пасажирка, яка за документами народилася у 1954 році. Вона була закутана в хустку, мовчала та уникала спілкування. Замість неї на всі запитання відповідала водійка, запевняючи, що це її знайома.

Коли прикордонники попросили пасажирку зняти хустку, з'ясувалося, що під жіночим одягом ховався 30-річний чоловік.

На втікача склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону.

Водійці загрожує кримінальна відповідальність — прикордонники направили повідомлення в поліцію за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон).

Нагадаємо, на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів у спальному відсіку кабіни. Ділок планував отримати по 15 тисяч доларів з клієнта.