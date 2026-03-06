12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 12:55

50 тысяч за поездку: в Ровенской области разоблачили организатора канала для ухилянцев

06 марта 2026, 12:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить мужчину, организовавшего незаконный канал для переправки за границу. В ближайшие годы он может провести за решеткой 

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в декабре прошлого года мужчина помогал пересечь границу трем гражданам призывного возраста. Свою "услугу" он оценил более чем в 50 тысяч гривен. Правоохранители его задержали.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ему может грозить от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области 30-летний мужчина пытался уехать в Молдову в образе 71-летней бабушки. На него был составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации мобилизация Ровенская область
В Полтавской области водитель облэнерго "сливал" локации ТЦК
05 марта 2026, 16:45
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
Судебные решения за $3 500: в Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
05 марта 2026, 12:52
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей
06 марта 2026, 15:15
В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
Смертельная погоня в Виннице: пьяный водитель Toyota протаранил уборочную машину
06 марта 2026, 14:40
В Сумской области оккупанты похитили 19 украинцев: что сообщил Омбудсман
06 марта 2026, 14:21
Не распознала инфаркт: в Киеве врачу объявили подозрение из-за смерти пациентки
06 марта 2026, 14:13
Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо
06 марта 2026, 14:00
150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев
06 марта 2026, 13:55
Инкассаторские авто, деньги и дипломатический кризис: скандал между Киевом и Будапештом
06 марта 2026, 13:49
СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
06 марта 2026, 13:40
На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа
06 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »