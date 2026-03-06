50 тысяч за поездку: в Ровенской области разоблачили организатора канала для ухилянцев

Иллюстративное фото

В Ровенской области будут судить мужчину, организовавшего незаконный канал для переправки за границу. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в декабре прошлого года мужчина помогал пересечь границу трем гражданам призывного возраста. Свою "услугу" он оценил более чем в 50 тысяч гривен. Правоохранители его задержали.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ему может грозить от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области 30-летний мужчина пытался уехать в Молдову в образе 71-летней бабушки. На него был составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.