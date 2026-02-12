08:08  12 февраля
12 февраля 2026, 08:23

Убийство пятерых на Ровенщине: подозреваемого арестовали без права залога

12 февраля 2026, 08:23
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области суд избрал меру пресечения 72-летнему уроженцу Донбасса, подозреваемого в убийстве пяти человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей.

По данным следствия, подозреваемый объяснил полицейским, что совершил преступление из-за неприязненных отношений с погибшими. Свою вину он признает полностью. Правоохранители также отмечают, что на момент совершения преступления мужчина был трезв.

Следователь процессуального руководства прокуратуры сообщил ему о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек.

Судебное заседание прошло 11 февраля в Дубенском горрайонном суде. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 10 февраля в 4 утра в полицию поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий. На месте происшествия полицейский и обнаружили пятерых погибших – трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти.

