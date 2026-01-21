18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 20:50

Зґвалтував і задушив прямо посеред вулиці: у Рівному іноземцю винесли вирок за вбивство жінки

21 січня 2026, 20:50
Фото: Нацполіція
У Рівному винесли вирок чоловіку з Казахстану. Слідство довело, що він напав на жительку міста, зґвалтуав її та вбив

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2023 року, у темний час доби. 32-річний іноземець у стані сп'яніння на вулиці Чорновола зґвалтував та задушив незнайому жінку. Після цього він вкрав її хрестик із ланцюжком, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування.

Загиблою виявилась 29-річна місцева жителька. Лікарі підтвердили, що її смерть настала внаслідок задушення. 32-річного іноземця затримали та повідомили про підозру. До суду він був під вартою.

Тепер слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного та за результатами досудового розслідування скерували матеріали справи до суду. Відомо, що чоловік отримав довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.

