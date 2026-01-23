Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Само преступление произошло в марте 2022 года. Жительница Ровно обратилась в полицию и сообщила об исчезновении отца. Впоследствии стало известно, что на свалке в селе Бармаки, недалеко от Ровно, в чемодане обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что во время распития алкоголя мужчина умышленно нанес 36-летнему гостю не менее четырех колото-резаных ранений шеи, в результате чего тот скончался на месте. После убийства обвиняемый затащил тело покойника в ванну, раздел, завернул в туристическую палатку и, упаковав в чемодан, выбросил на помойку. Чуть меньше чем через неделю покойника в чемодане обнаружили на свалке недалеко от Ровно.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Однако он поддержал апелляционную жалобу защитника и просил переквалифицировать его действия и уволить его с места лишения свободы.

Однако обвинение было против. В частности, прокурор указал, что мужчина так и не смог объяснить, почему после нанесения потерпевшему смертельных ножевых ранений не вызвал медицинскую помощь и сотрудников полиции для фиксации происшествия, для чего перемещал покойника по квартире, раздел и выбросил в чемодане помойку.

Апелляционный суд решил не изменять наказание.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.